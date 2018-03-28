Ещё
Архангельский индустриально-педагогический колледж приглашает абитуриентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Архангельский индустриально-педагогический колледж приглашает абитуриентов 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Одно из старейших учебных заведений области Архангельский индустриально-педагогический колледж (ГБПОУ Архангельской области «АИПК») готовит специалистов высокого уровня, которые востребованы и успешно трудятся в области образования, социальной сфере, гостиничном бизнесе, и на рабочих специальностях. В 2016 году на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» открыт региональный ресурсный центр профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования.
Иногородние студенты проживают в благоустроенном общежитии.
День открытых дверей проводится в АИПК каждый первый понедельник месяца с 16 часов по адресу г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 2 (Проезд автобусами: 10, 10у, 10к, 60, 63 до остановки «Улица Кутузова»).
Тел. 8 (8182) 23-45-01, E-mail: aipk29@mail.ru.
АиФ Архангельск: последние новости
В сердцах и памяти: в Архангельске почтили память погибших в Кемерово Главой Вельска стал самовыдвиженец Игорь Рогозин Ледоход придёт в Архангельскую область вместе с затоплениями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Олег Анофриев75
Тулеев обратился к жителям Кузбасса317
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1090
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»43
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение