Архангельский индустриально-педагогический колледж приглашает абитуриентов

Одно из старейших учебных заведений области Архангельский индустриально-педагогический колледж (ГБПОУ Архангельской области «АИПК») готовит специалистов высокого уровня, которые востребованы и успешно трудятся в области образования, социальной сфере, гостиничном бизнесе, и на рабочих специальностях. В 2016 году на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» открыт региональный ресурсный центр профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования.

Иногородние студенты проживают в благоустроенном общежитии.

День открытых дверей проводится в АИПК каждый первый понедельник месяца с 16 часов по адресу г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 2 (Проезд автобусами: 10, 10у, 10к, 60, 63 до остановки «Улица Кутузова»).

Тел. 8 (8182) 23-45-01, E-mail: aipk29@mail.ru.