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Мастерская в народном стиле открылась в школе на Ландышевой
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Мастерская в народном стиле открылась в школе на Ландышевой 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В старшей группе «Ручеек» дошкольного отделения «Солнечный город» школы № 1985 на Ландышевой улице была проведена творческая мастерская по изготовлению тряпичных кукол.
— Чтобы сохранить и передать следующим поколениям культурные и нравственные ценности нашего народа мы решили возвратить в нашу жизнь и жизнь детей самодельную куклу. Представьте себе, сколько радости испытывает ребенок, когда в его маленьких ручках из обычного лоскутка «рождается» настоящая игрушка! — отметили в школе.
Мастер-класс провела педагог Оксана Гуляйкина. (ск)
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