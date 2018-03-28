Мастерская в народном стиле открылась в школе на Ландышевой

В старшей группе «Ручеек» дошкольного отделения «Солнечный город» школы № 1985 на Ландышевой улице была проведена творческая мастерская по изготовлению тряпичных кукол.

— Чтобы сохранить и передать следующим поколениям культурные и нравственные ценности нашего народа мы решили возвратить в нашу жизнь и жизнь детей самодельную куклу. Представьте себе, сколько радости испытывает ребенок, когда в его маленьких ручках из обычного лоскутка «рождается» настоящая игрушка! — отметили в школе.

Мастер-класс провела педагог Оксана Гуляйкина. (ск)