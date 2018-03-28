Профориентационный урок по прикладной эстетике прошел в «Школе Глория»

Для учеников 8–9 классов «Школы Глория» во втором корпусе в минувший вторник, 27 марта, прошел познавательный и оригинальный профориентационный урок. В этот день в актовом зале развернулся настоящий салон красоты, сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Урок в большей степени заинтересовал, конечно, девочек, но и мальчики с интересом слушали и наблюдали за процессом преображения наших девочек. Мастер-класс у нас провели студентки «Первого Московского Образовательного Комплекса», учащиеся факультета «Прикладная эстетика», — рассказали в администрации школы.

Так, девушки продемонстрировали на моделях владение парикмахерским искусством и искусством визажа, нанесли им красивый макияж и дали советы и рекомендации по уходу за лицом. (ип)