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Профориентационный урок по прикладной эстетике прошел в «Школе Глория»
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Профориентационный урок по прикладной эстетике прошел в «Школе Глория» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Для учеников 8–9 классов «Школы Глория» во втором корпусе в минувший вторник, 27 марта, прошел познавательный и оригинальный профориентационный урок. В этот день в актовом зале развернулся настоящий салон красоты, сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Урок в большей степени заинтересовал, конечно, девочек, но и мальчики с интересом слушали и наблюдали за процессом преображения наших девочек. Мастер-класс у нас провели студентки «Первого Московского Образовательного Комплекса», учащиеся факультета «Прикладная эстетика», — рассказали в администрации школы.
Так, девушки продемонстрировали на моделях владение парикмахерским искусством и искусством визажа, нанесли им красивый макияж и дали советы и рекомендации по уходу за лицом. (ип)
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