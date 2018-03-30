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Более 3,6 тыс. подмосковных врачей прошли дополнительное обучение в 2018 году
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Более 3,6 тыс. подмосковных врачей прошли дополнительное обучение в 2018 году 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Свыше 3,6 тысячи врачей из Подмосковья прошли дополнительное обучение на базе федеральных высших учебных заведений в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«Более 3,6 тысячи подмосковных врачей прошли курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в первом квартале 2018 года, из них более 2,6 тысячи обучились на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
По его словам, около 1 тысячи врачей освоили учебные программы на базе федеральных учреждений: в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, в РНИМУ имени Н. И. Пирогова, в МГМСУ имени А. И. Евдокимова и РМАНПО Минздрава России.
«Привлечение, подготовка, обучение и мотивирование кадров являются первоочередными направлениями работы для совершенствования медучреждений региона в частности и развития всей системы здравоохранения в целом. Московская область сотрудничает со всеми основными медицинскими образовательными учреждениями, регион предлагает несколько баз по подготовке специалистов», — отметил Марков.
По словам министра, непрерывное обучение на протяжении всего профессионального пути становится для современных врачей обязательным условием, Московская область предлагает врачам все возможности для получения необходимых знаний и профессионального роста.
В 2017 году дополнительное обучение в различных учреждениях медицинского образования прошли более 9 тысяч врачей Подмосковья.
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