Изменены даты проведения фестиваля-конкурса «Жемчужины Майкопа» 

В связи с трагедией в Кемеровской области и объявленным трауром, изменены даты проведения фестиваля «Жемчужины Майкопа».
IХ Открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского художественного творчества «Жемчужины Майкопа», посвященный памяти Анны Ковалерчик, состоится 4-5 апреля в большом зале Городского Дома культуры «Гигант». Начало — в 10.00, рассказали в администрации Майкопа.
На участие в конкурсе в этом году подали заявки детские и юношеские творческие коллективы не только из г. Майкопа (учреждения образования и культуры, среди которых детские сады, школы, лицеи, Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева, Майкопский индустриальный техникум, Адыгейский государственный университет, детские школы искусств, дома культуры, творческие коллективы), а также районов Республики Адыгея — Гиагинского, Майкопского (творческие коллективы сельских клубов, детские школы искусств). Возраст участников конкурса — от 4 до 22 лет.