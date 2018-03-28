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Более тысячи человек досрочно сдали Единый государственный экзамен по химии и истории
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Более тысячи человек досрочно сдали Единый государственный экзамен по химии и истории 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Москве прошла досрочная сдача Единых государственных экзаменов по химии и истории. Об этом стало известно 27 марта.
Уточняется что в этом году такие предметы сдаются по новому формату. Раньше задания давали в письменном виде, теперь от школьников требуют краткий или развернутый устный ответ.
— Во всех пунктах проведения ЕГЭ присутствовали общественные наблюдатели и велось видеонаблюдение в онлайн-режиме, — рассказал об экзаменационном процессе руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.
ЕГЭ по истории включило по 25 вопросов для каждого ученика. На выполнение заданий дали 55 минут. Экзамен по химии состоял из 35 вопросов. Школьником предоставили более трех часов на решение задач.
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