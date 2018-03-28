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Мастер-класс рисунка прошел в измайловской школе
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Мастер-класс рисунка прошел в измайловской школе 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Учащиеся школы №1290 в рамках фестиваля «Наши общие возможности — Наши общие результаты» Межрайонного совета директоров школ № 12 на прошлой неделе приняли участие в мастер-классе по рисованию.
Измайловские дети, а также ученики младших классов других школ Восточного округа учились изображать на бумаге закат над морем, изучали основы живописи и многое другое. Получилась целая галерея рисунков. За творческую работу ребят поощрили фестивальными фишками и паспортами. По ним начинающие художники смогут выбрать себе сувениры и подарки.
По мнению преподавателей, детвора во время мастер-класса училась экспериментировать, училась в рисунке выражать свои эмоции и чувства, приобщалась к художественной культуре, и самое главное все остались довольны результатами.
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