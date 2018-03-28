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Нефтяники растят кадры. Студенты оттачивают мастерство на объектах Роснефти
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Нефтяники растят кадры. Студенты оттачивают мастерство на объектах Роснефти 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В этом году 22 студента губкинского филиала Удмуртского государственного университета пройдут практику в компании «РН-Пурнефтегаз».
Основам профессионального мастерства юношей обучают в цехах по добыче нефти, газа и газового конденсата, девушек — в исследовательской химико-аналитической лаборатории.
Молодые люди имеют все необходимые допуски для работы на объектах повышенной опасности нефтедобывающего производства «РН-Пурнефтегаз». Четырёхмесячная оплачиваемая производственная практика — обязательная часть программы среднего специального образования «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Эта специальность появилась в губкинском филиале Удмуртского государственного университета пять лет назад благодаря участию ООО «РН-Пурнефтегаз». Ежегодно нефтяники оказывают благотворительную помощь для пополнения материально-учебной базы учреждения. За время существования совместного проекта на его развитие выделили около 7 млн рублей, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-службе ООО «РН-Пурнефтегаз». На эти деньги оборудовали учебный класс, закупили учебную литературу и два специализированных виртуальных тренажёра: «Освоение и эксплуатация скважин» и «Имитация капитального ремонта скважины».
Помощь оказывают и в интеллектуальном плане: производственники-нефтяники принимают участие в разработке учебных планов, рабочих программ дисциплин, методических указаний. Уже стало традицией, что руководитель одного из производственных подразделений «РН-Пурнефтегаза» возглавляет государственную аттестационную комиссию. Мощнейшей мотивацией для студентов филиала является задача попасть в десятку лучших выпускников, которым после окончания учёбы предоставляют рабочие места в цехах предприятия-партнёра. В этом году состоится второй выпуск обученных по нефтегазовой специальности.
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