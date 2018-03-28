Обрушившуюся стену в школе Новосибирска сняли на видео

Стена обрушилась в Бобровской средней школе Новосибирской области . Обрушение кладки произошло на первом этаже в левом крыле здания. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает телеканал «360».

Все занятия велись на втором этаже, поскольку здание было признано частично аварийным. Всего в школе учатся 290 детей.

«В связи с появлением трещин в 2017 году левое крыло первого этажа здания школы было выведено из эксплуатации. Учебные занятия проходят только на втором этаже школы. Проведение капитального ремонта здания школы запланировано в период летних каникул 2018 года, на эти цели из бюджета Новосибирской области будет выделено порядка 40 миллионов рублей», — приводит слова министра образования Новосибирской области Александра Флека издание НГС.