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Обрушившуюся стену в школе Новосибирска сняли на видео
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обрушившуюся стену в школе Новосибирска сняли на видео 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Стена обрушилась в Бобровской средней школе Новосибирской области. Обрушение кладки произошло на первом этаже в левом крыле здания. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает телеканал «360».
Все занятия велись на втором этаже, поскольку здание было признано частично аварийным. Всего в школе учатся 290 детей.
«В связи с появлением трещин в 2017 году левое крыло первого этажа здания школы было выведено из эксплуатации. Учебные занятия проходят только на втором этаже школы. Проведение капитального ремонта здания школы запланировано в период летних каникул 2018 года, на эти цели из бюджета Новосибирской области будет выделено порядка 40 миллионов рублей», — приводит слова министра образования Новосибирской области Александра Флека издание НГС.
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