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День открытых дверей проведет школа №1797
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День открытых дверей проведет школа №1797 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В трех корпусах образовательного учреждения пройдут мероприятия для будущих первоклассников и их родителей.
Дети, которые осенью этого года станут первоклассниками, а также их родители 30 марта смогут лучше узнать об особенностях и традициях каждого учебного корпуса Богородской школы №1797. Именно во время Дня открытых дверей москвичи смогут выбрать наиболее подходящее школьное отделение для обучения своего ребенка.
Педагоги и администрация в этот день расскажут богородчанам о школе, о кружках дополнительного образования, ответят на все вопросы и проведут экскурсию по классам и кабинетам.
Итак, День открытых дверей пройдет:
— в 1-м школьном корпусе по адресу: 3-я Гражданская ул., д. 64;
— во 2-м школьном корпусе по адресу: 1-я Гражданская ул., д. 96;
— в 3-м школьном корпусе по адресу: Глебовская ул., д. 10Б.
Начало всех мероприятий в 19 часов.
Отметим также, что в целях безопасности проход в здания школы осуществляется строго по документу, удостоверяющему личность.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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