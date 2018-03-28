День открытых дверей проведет школа №1797

В трех корпусах образовательного учреждения пройдут мероприятия для будущих первоклассников и их родителей.

Дети, которые осенью этого года станут первоклассниками, а также их родители 30 марта смогут лучше узнать об особенностях и традициях каждого учебного корпуса Богородской школы №1797. Именно во время Дня открытых дверей москвичи смогут выбрать наиболее подходящее школьное отделение для обучения своего ребенка.

Педагоги и администрация в этот день расскажут богородчанам о школе, о кружках дополнительного образования, ответят на все вопросы и проведут экскурсию по классам и кабинетам.

Итак, День открытых дверей пройдет:

— в 1-м школьном корпусе по адресу: 3-я Гражданская ул., д. 64;

— во 2-м школьном корпусе по адресу: 1-я Гражданская ул., д. 96;

— в 3-м школьном корпусе по адресу: Глебовская ул., д. 10Б.

Начало всех мероприятий в 19 часов.

Отметим также, что в целях безопасности проход в здания школы осуществляется строго по документу, удостоверяющему личность.