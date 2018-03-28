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День открытых дверей состоялся в Университете имени Пирогова
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День открытых дверей состоялся в Университете имени Пирогова 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Первый в этом году День открытых дверей провели лечебный и международный факультеты.
В главном здании собрались многочисленные будущие абитуриенты, школьники и студенты колледжей, со своими родителями, которые пришли узнать об особенностях обучения и поступления в РНИМУ имени Пирогова. Основная часть мероприятия проходила в аудитории А1, но для удобства каждого гостя были открыты несколько соседних, куда велась видеотрансляция в режиме реального времени всех выступлений из главного зала, и откуда каждый мог задать собственные вопросы.
В рамках Дня открытых дверей студентка шестого курса Юлия Раковская рассказала желающим поступить в РНИМУ имени Пирогова и их родителям о том, что дает школа Второго медицинского университета. Следующий день открытых дверей в РНИМУ имени Пирогова состоится 31 марта, его проведут психолого-социальный и стоматологический факультеты.
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