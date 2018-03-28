Команды Севера столицы готовятся к соревнованиям по безопасности

Ребята из школ Северного округа Москвы начали активную подготовку к соревнованиям «Школа безопасности».

Межрайонный этап соревнований на севере столицы пройдет на территории Московского государственного технического университета гражданской авиации 21-22 апреля.

Руководство вуза, организаторы соревнований и специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ провели совещание по созданию необходимых условий для проведения соревнований «Школа безопасности» на открытом стадионе университета и акватории Головинских прудов.

Команды-участницы поборются за первенство округа в умении и ловкости, знаниях основ безопасности и оказании первой помощи пострадавшим.