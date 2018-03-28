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Команды Севера столицы готовятся к соревнованиям по безопасности
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Команды Севера столицы готовятся к соревнованиям по безопасности 

Префектура САО города Москвы 42 минуты назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Ребята из школ Северного округа Москвы начали активную подготовку к соревнованиям «Школа безопасности».
Межрайонный этап соревнований на севере столицы пройдет на территории Московского государственного технического университета гражданской авиации 21-22 апреля.
Руководство вуза, организаторы соревнований и специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ провели совещание по созданию необходимых условий для проведения соревнований «Школа безопасности» на открытом стадионе университета и акватории Головинских прудов.
Команды-участницы поборются за первенство округа в умении и ловкости, знаниях основ безопасности и оказании первой помощи пострадавшим.
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