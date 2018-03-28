В школе № 170 прошел марафон «Жить в гармонии с собой»

Ученики школы № 170 поучаствовали в марафоне «Жить в гармонии с собой», главная идея которого — для того, чтобы развиваться гармоничной личностью, необходимо вести здоровый образ жизни и не приобретать вредные привычки.

Ребята выступили перед ребятами, обучающимися в 5-10 классах, с докладами на темы «Феномен лжи», «Табак. Наркотики. Алкоголь», «Сладкие газированные напитки», «Кофе и его воздействие на человека».

А в 5 «Е» классе прошел классный час, на котором дети рассказали друг другу о своих увлечениях.