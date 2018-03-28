В многострадальной школе алтайского села Андроново опять протекла крыша

Крыша в отремонтированной школе села Андроново вновь протекла, сообщают жители села.

История с «долгоиграющим» ремонтом школы в селе Андроново, за которой «АиФ-Алтай» следит с августа прошлого года, казалось, начала разрешаться. С 1 марта в стены школы, расположенной в родном селе, вернулись ученики начальных классов. Учащиеся же 6-9 классов по-прежнему вынуждены ездить на учебу за 12 километров в соседнее село Грязново, где расположена головное общеобразовательное учреждение.

Однако последние события, связанные с многострадальной андроновской школы, вновь встревожили сельчан. 20 марта на комиссии администрации Тюменцевского района было принято решение… о понижении статуса Андроновской школы — со «средней общеобразовательной» до «начальной». Формальными причинами власти называют: отсутствие учителей-предметников (хотя заявки на трудоустройство подавали все прежние учителя из Андроново, только они не рассматриваются районным комитетом по образованию) и недостаточное количество учеников (хотя 12 детей учится в 6-9 классах, 20 детей — в начальных классах и 20 детей посещают детсад, расположенный в здании сельской школы).

Но событие, которое произошло на днях, вновь ставит под сомнение, что процесс обучения в стенах Андроновской школы будет продолжен. Вновь протекла крыша здания, ремонта которой с таким трудом удалось добиться неравнодушным сельчанам.

Напомним, что весной прошлого года на здании сильно протекла крыша.

Только в августе районная власть выделила 1 млн 139 тысяч рублей на ремонт. Контракт же на выполнение работ был заключен к концу сентября. А сроки завершения работ бесконечно корректировались: то до 1 ноября, то до завершения новогодних каникул, то до 1 февраля 2018 года…

Теперь сельчане задаются вопросами: почему случилась повторная протечка недавно отремонтированной школьной крыши? Насколько качественно был сделан ремонт? Как принимали отремонтированный объект заказчики и представители районной администрации? И главное — где будут учиться дети 1-4 классов после весенних каникул?