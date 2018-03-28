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Ученики школы № 170 рассказали ребятам, как жить в гармонии с собой
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Ученики школы № 170 рассказали ребятам, как жить в гармонии с собой 

Коньково 48 минут назад
Фото: Коньково
В школе № 170 имени А. П. Чехова прошел марафон «Жить в гармонии с собой». В рамках марафона некоторые ученики школы выступили перед ребятами, обучающимися в 5-10 классах, с докладами на темы «Феномен лжи», «Табак. Наркотики. Алкоголь», «Сладкие газированные напитки», «Кофе и его воздействие на человека».
Всем известно, что здоровый образ жизни — одно из условий гармоничного развития человека. Цель марафона «Жить в гармонии с собой» — развитие у подростков осознанного неприятия к вредным привычкам и воспитание чувства ответственности за свое здоровье.
На сайте школы уточняется, что учащиеся 5 «Е» класса под руководством классного руководителя Таратухиной Е. В. подготовили и провели классный час, на котором рассказали друг другу о своих увлечениях.
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