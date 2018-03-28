В Бобровскую школу с рухнувшей стеной отправили комиссию

Исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Александр Флек для урегулирования ситуации отправил в населенный пункт специальную комиссию. Там сегодня утром, 28 марта, в здании МКОУ «Бобровская СОШ» разрушилась внутренняя перегородка одного из школьных помещений на первом этаже здания. Теперь комиссия будет обследовать здание и даст рекомендации по поводу того, можно его еще использовать по назначению или нет.

Трещины появились в здании школы еще в прошлом году. Тогда перестали использовать левое крыло здания на первом этаже, а занятия проводили только на втором. На летних каникулах планировалось провести капитальный ремонт школы. Для этого из облбюджета выделили около 40 млн рублей.

Напоминаем, сегодня утром стало известно, что в здании школы в селе Бобровка рухнула одна из стен. К счастью, в момент ЧП дети находились на весенних каникулах и никто не пострадал.

В школе обучается 290 ребят, из них в начальной школе — 118, в основной школе — 121, в среднем звене — 29 детей, и в дошкольной группе — 21 ребёнок.