В Обручевском районе состоялся вебинар для русистов

Мария Лебедева , заведующая проектной научно-исследовательской лабораторией инновационных средств обучения русскому языку Института Пушкина, предложила коллегам обзор современных программ и сервисов.

В первой части вебинара были проанализированы готовые ресурсы и сервисы для создания учебного контента и организации обучения. Во втором случае преподавателю отводится наиболее активная роль — автора, создателя, организатора. В первом случае преподаватель должен уметь отбирать ресурсы и встраивать их в учебный процесс, что не всегда оказывается простой задачей. Во второй части вебинара вместе с лектором участники рассмотрели особый тип современных ресурсов по русскому языку — построенных на основе корпусов.