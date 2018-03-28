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В Обручевском районе состоялся вебинар для русистов
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В Обручевском районе состоялся вебинар для русистов 

Обручевский меридиан 52 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
Мария Лебедева, заведующая проектной научно-исследовательской лабораторией инновационных средств обучения русскому языку Института Пушкина, предложила коллегам обзор современных программ и сервисов.
В первой части вебинара были проанализированы готовые ресурсы и сервисы для создания учебного контента и организации обучения. Во втором случае преподавателю отводится наиболее активная роль — автора, создателя, организатора. В первом случае преподаватель должен уметь отбирать ресурсы и встраивать их в учебный процесс, что не всегда оказывается простой задачей. Во второй части вебинара вместе с лектором участники рассмотрели особый тип современных ресурсов по русскому языку — построенных на основе корпусов.
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