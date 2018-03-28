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В Калининграде хотят создать классы предпрофильной подготовки
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В Калининграде хотят создать классы предпрофильной подготовки 

Вести Калининград 54 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде школьников будут учить оказывать доврачебную помощь и конструировать роботов. Для этого хотят создать уникальные классы предпрофильной подготовки.
Концепцию проекта «Звезда будущего» презентовали в региональном правительстве. Всего планируют внедрить пять направлений: медицинское, естественнонаучное, педагогическое, социально-гуманитарное и инженерное, включая IT. Каждый из этих модулей будет длиться в среднем по 80-100 часов в год.
Проект ориентирован на учеников с 6 по 11 классы. Школы, в которых появятся специализированные классы, определятся по итогам конкурса. При отборе специалисты будут смотреть, сколько наград и премий имеет образовательное учреждение, как оснащена школа и много ли учеников за последние три года были в списке победителей на олимпиадах. Главный критерий взаимодействие с БФУ.
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