В Калининграде хотят создать классы предпрофильной подготовки

Калининграде школьников будут учить оказывать доврачебную помощь и конструировать роботов. Для этого хотят создать уникальные классы предпрофильной подготовки.

Концепцию проекта «Звезда будущего» презентовали в региональном правительстве. Всего планируют внедрить пять направлений: медицинское, естественнонаучное, педагогическое, социально-гуманитарное и инженерное, включая IT. Каждый из этих модулей будет длиться в среднем по 80-100 часов в год.

Проект ориентирован на учеников с 6 по 11 классы. Школы, в которых появятся специализированные классы, определятся по итогам конкурса. При отборе специалисты будут смотреть, сколько наград и премий имеет образовательное учреждение, как оснащена школа и много ли учеников за последние три года были в списке победителей на олимпиадах. Главный критерий взаимодействие с БФУ.