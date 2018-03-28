Квест по способам кодирования информации прошел в одной из школ района Люблино

В школе №2092 имени Кожедуба состоялся квест «Многообразие языков и способы знакового кодирования». Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.

— Участниками познавательной игры были ребята из школ №460 и №1547. С помощью практических заданий команды ознакомились с различными способами знакового кодирования информации: азбукой Морзе, шрифтом Брайля и т. д. При проведении квеста были использованы разные интерактивные ресурсы: LearningApps, «ЯКласс», QR-код, — сказал представитель школы.

Напомним, что школа №2092 расположена по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)