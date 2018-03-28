ВСМПО-Ависма заложила основу для развития будущих инженеров со школьной скамьи

Эффективность проекта доказал второй колтуновский фестиваль наук, который проходил в школе с 12 по 15 марта. В течении недели школьники и педагоги были вовлечены в интеллектуальные игры, мастер-классы, лабораторные исследования и научные эксперименты.

Отметим, что название школьного фестиваля носит имя директора школы Евгения Колтунова, который руководил учебным заведением 28 лет и обучал детей физике.

Каждый из пяти фестивальных дней был посвещен определенной теме. В день науки и творчества школьники участвовали в мастер-классах: рисовали с помощью песка и соли, плели косы, знакомились с работой студии звукозаписи. В день интеллектуальных игр учащиеся в игровой форме отвечали на каверзные вопросы из области точных наук. А в день физики и высоких технологий презентовали роботов.

Одним из самых запоминающихся стал день междисциплинарного обучения на тему «Да будет свет!». На уроках и переменах в школе работали целые институты света, руководили которыми сами школьники. Одна из учениц 10 класса, например. объяснила семиклассникам, что такое дисперсия: показала это явление через специальный прибор, в окуляре которого каждый увидел радугу. Кроме того, десятиклассники наглядно показали первоклашкам «театр теней».

Планируется, что в следующем году мероприятие вновь объединит способных юных инженеров и исследователей.