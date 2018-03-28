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Школьники из Текстильщиков заняли призовые места на конкурсе «Безопасное колесо»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Школьники из Текстильщиков заняли призовые места на конкурсе «Безопасное колесо» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Учащиеся школы №1367, которая находится в Текстильщиках, заняли призовые места на межрайонном этапе Московского городского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2018». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Команда 5 «И» класса под руководством педагога Дмитрия Синикова с достоинством представила школу №1367 на данном конкурсе, заняв в номинациях «Автогородок» первое место, «Основы безопасности жизнедеятельности» — второе место, «Фигурное вождение велосипеда» — второе место, «Знатоки правил дорожного движения» — третье место и итоговое призовое третье место, — сказал представитель школы.
Напомним, что главный корпус школы №1367 расположен по адресу улица Саратовская, 14/1. (мю)
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