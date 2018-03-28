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«Гагаринский урок» пройдет в День космонавтики
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«Гагаринский урок» пройдет в День космонавтики по всей России и в 81 стране мира 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В День космонавтики, 12 апреля, по всей России и в 81 стране мира пройдет «Гагаринский урок „Космос — это мы“, который впервые состоялся в 2016 г. Об этом сообщили в пресс-службе Музея космонавтики, одного из организаторов акции.
»Как и в прошлом году «Гагаринский урок „Космос — это мы“ 12 апреля в Международный день космонавтики пройдет во всех субъектах РФ и в 81 стране мира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот раз «Гагаринский урок» посвящен юбилейным датам в истории освоения космоса: 55-летию полета Валентины Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орбите Земли, 30-летию программы «Буран».
В пресс-службе уточнили, что в рамках «Гагаринского урока» 12 апреля пройдет проект-акция «Парта героя». В этот день в четырех субъектах РФ в школах, в которых обучались летчики-космонавты, Герои Советского Союза и РФ будут установлены «Парты героев».
«В следующем году планируем к открытию «Парты героев космоса» в школах Москвы и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Тульской области и других регионах РФ, где родились и учились летчики-космонавты Герои РФ и СССР», — отметили в пресс-службе.
Организаторами «Гагаринского урока» выступают министерство образования и науки РФ, ГК «Роскосмос», Россотрудничество, Союз журналистов России и Подмосковья, а также при поддержке семьи Ю. Гагарина. В 2018 г. к акции в качестве соорганизатора присоединился Музей космонавтики в Москве.
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