«Гагаринский урок» пройдет в День космонавтики

«В следующем году планируем к открытию «Парты героев космоса» в школах Москвы и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Тульской области и других регионах РФ, где родились и учились летчики-космонавты Герои РФ и СССР», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в рамках «Гагаринского урока» 12 апреля пройдет проект-акция «Парта героя». В этот день в четырех субъектах РФ в школах, в которых обучались летчики-космонавты, Герои Советского Союза и РФ будут установлены «Парты героев».