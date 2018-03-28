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В одной из школ США детей обяжут носить прозрачные рюкзаки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В одной из школ США детей обяжут носить прозрачные рюкзаки 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Руководство школы Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд штата Флорида придумало, как можно минимизировать случаи подростковой стрельбы в учебных заведениях. Было решено, что каждый ученик данной школы теперь будет ходить на уроки с прозрачным рюкзаком. Это и другие новые правила появились после того, как чуть более месяца назад в Marjory Stoneman Douglas погибли 17 человек из-за разозленного подростка с оружием.
Школа самостоятельно закупит прозрачные рюкзаки и раздаст их каждому студенту. Все сумки будут подписаны, чтобы учащиеся их не путали. Также решено запирать двери в классах во время уроков, а персонал школы отправят на спецподготовку, рассказывающую, как предотвращать подобные трагедии.
Напомним, нападение устроил бывший ученик Marjory Stoneman Douglas. Школьники рассказывали, что подросток угрожал им раньше, а после исключения из школы за нарушения дисциплины часто делился в соцсетях фото с оружием. Тогда никто не воспринял это всерьез.
Подросток пришел в школу около трех часов дня. Он специально активировал пожарную сигнализацию, чтобы началась эвакуация, а потом стрелял по выходящим. 19-летнего Николаса Круза задержали, когда он попытался скрыться с места преступления.
Кстати, недавно «Летидор» рассказывал, как на днях у здания Конгресса США, известного как Капитолий, прошла масштабная акция против свободного оборота оружия в Америке. Активисты международного движения Avaaz вместе с добровольцами разложили на траве 7000 пар обуви, чтобы почтить память всех детей, которые погибли от огнестрельных ранений в стране за последние шесть лет, начиная с даты массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук» в 2012 году. Все участники мероприятия надеются, что оно сподвигнет властей принять законы, ограничивающие свободный оборот оружия в США.
Фото: shutterstock.com
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