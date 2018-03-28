Лиричные песни на английском языке прозвучали на концерте в одной из школ Войковского

Предметная неделя иностранных языков в школе №1250 на Ленинградке завершилась ярким концертом. Выступили ученики образовательного учреждения.

— С каким удовольствием ребята выступали на сцене! Исполняли ритмичные и душевные песни на английском языке, танцы, стихи, инсценировки, — поделился один из сотрудников школы. — Учителя по-новому увидели многих своих подопечных — смелыми, желающими выступать на сцене.

Как уточнили организаторы, практически все школьники стремились выступить, а также подпевали артистам. При исполнении заключительной песни все учащиеся вышли на сцену. (ео)