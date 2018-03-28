Ещё
Лиричные песни на английском языке прозвучали на концерте в одной из школ Войковского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лиричные песни на английском языке прозвучали на концерте в одной из школ Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Предметная неделя иностранных языков в школе №1250 на Ленинградке завершилась ярким концертом. Выступили ученики образовательного учреждения.
— С каким удовольствием ребята выступали на сцене! Исполняли ритмичные и душевные песни на английском языке, танцы, стихи, инсценировки, — поделился один из сотрудников школы. — Учителя по-новому увидели многих своих подопечных — смелыми, желающими выступать на сцене.
Как уточнили организаторы, практически все школьники стремились выступить, а также подпевали артистам. При исполнении заключительной песни все учащиеся вышли на сцену. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Учителям из Войковского рассказали об основах здорового образа жизни Школьники из Войковского познакомились со средневековой Москвой Представители Политехнического колледжа имени Годовикова приняли участие в обсуждении перспектив «Колледжа будущего»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово431
Умер Виктор Калашников16
Названо окончательное число погибших в Кемерово489
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово137
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1083
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение