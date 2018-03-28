Школу для слабослышащих детей в Большом Мурашкино удалось пока сохранить

Ранее мы рассказывали, что мама невидящего и неслышащего ребенка Юлия Кремнева. Она сама сталкивалась с проблемой тогда, когда ей отказали в приеме сына в интернат, сообщив, что интернату отказано в возможности набирать первый класс.

Тогда Юлии удалось решить проблему, после того, как она заявила, что приедет в школу с журналистами.

— Знаете, что меня взбесило? Никто из тех, кто решал судьбу моего ребенка, его не видел. Но они сказали: мы знаем, как вам будет лучше, — сказала Юлия корреспонденту NN.RU Этот вопрос опять возник в начале прошлого учебного года. Родители вновь подняли тревогу и обратились к активистам Общероссийского народного фронта. Они попросили общественников не допустить закрытие Большемурашкинской школы-интерната.

Сейчас в школе обучаются около 50 детей, хотя ранее в ней насчитывалось не менее 150 воспитанников. Однако в школе есть ресурсы для трехкратного увеличения числа учеников при существующем финансировании. Если школу закроют без работы останутся около ста человек.

Сотрудники учреждения пожаловались, что, в интернате специально были созданы условия, которые могут привести к его закрытию. Дело в том, что министерство образования Нижегородской области принято решение приостановить набор новых учеников с 1 сентября 2017 года и в будущем постепенно перевести всех учеников в специализированной школе №65 Нижнего Новгорода.

Однако в школе живут дети с ограниченными возможностями здоровья, родители которых не имеют возможности обучать своих детей в областном центре. Дело в том, что ученики не могут оставаться в школе №65 на выходные, а многие родители не могут забирать своих детей домой каждую неделю. Поэтому им удобнее, чтобы их дети обучались в Большом Мурашкино, где есть возможность оставить ребят и в выходные, и даже в каникулы.

Кроме того с каждым годом уменьшается сумма, которую минобр образовательному учреждению на подготовку к новому учебному году. Между тем, школе требуется капитальный ремонт. Здание школы не газифицировано и до сих пор отапливается каменным углем.

В 1932 году в Большом Мурашкино был открыт класс, где обучались взрослые глухие ребята. Через год стали поступать заявления от родителей глухих детей 7 — 8 лет, но условия для обучения малышей не позволяли набрать их в классы. Встал вопрос об открытии школы для глухих детей. В 1934 году она и была открыта.

Представители Народного фронта встретились с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергеем Злобиным . Новый министр заверил общественников, что учреждение не будет закрыто. Школа-интернат продолжает работать в штатном режиме, а ее финансирование, предусмотренное в областном бюджете на 2018 год, сохраняется в полном объеме.

Кроме того достигнута договоренность о том, что минобр порекомендует Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦМПК) направлять детей на обучение в Большемурашкинскую школу — интернат для слабослышащих и позднооглохших детей.

— Вопрос закрытия школы-интерната больше не стоит, однако пока не решен вопрос отопления здания и его ремонта, — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Соломон Апоян. — Необходимо обеспечить достойное содержание этого образовательного учреждения, ведь особенным детям требуется особое внимание.