В школе на 1-й Новокузьминской состоялся День кадет

День кадет прошел в корпусе №3 школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В ходе мероприятия дети и родители ознакомились с историей развития кадетского образования, с правилами зачисления и вступительными испытаниями, с процессом обучения. Кадеты седьмого и девятого классов подготовили для гостей показательные выступления, продемонстрировав отменную физическую подготовку, литературно-музыкальные знания. Кадеты также провели мастер-класс по сборке и разборке автомата, — сказал представитель школы.

Добавим, что корпус №3 школы №2090 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, 21. (мю)