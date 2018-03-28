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В школе на 1-й Новокузьминской состоялся День кадет
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В школе на 1-й Новокузьминской состоялся День кадет 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
День кадет прошел в корпусе №3 школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В ходе мероприятия дети и родители ознакомились с историей развития кадетского образования, с правилами зачисления и вступительными испытаниями, с процессом обучения. Кадеты седьмого и девятого классов подготовили для гостей показательные выступления, продемонстрировав отменную физическую подготовку, литературно-музыкальные знания. Кадеты также провели мастер-класс по сборке и разборке автомата, — сказал представитель школы.
Добавим, что корпус №3 школы №2090 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, 21. (мю)
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