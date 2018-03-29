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Родители боятся вести детей в школу после обрушения стены
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Родители боятся вести детей в школу после обрушения стены 

Все новости Новосибирской области 38 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Еще в ноябре левое крыло в Бобровской школе пришлось закрыть. Трещины в стенах сделали эту часть помещения аварийно опасной. Как выяснилось, подстраховались не зря. Сегодня конструкция рухнула.
— Ситуация, которая произошла, контролируемая, в том плане, что у нас есть все соответствующие документы. В связи с тем, что глава района осуществляет рабочую поездку в правительство Новосибирской области, завтра она будет в районе и тоже на месте побывает ЧП, — сообщила начальник управления образования Сузунского района Елена Торопова.
Школу собираются полностью отремонтировать уже летом этого года. Однако родители учеников ждать не готовы. И рисковать жизнью своих детей — тоже.
— Многие родители пришли сюда выразить свое недовольство, они не хотят отправлять детей в школу. И мы не будет отправлять. Если бы что-то случилось, кто бы нам вернул детей? Мы не хотим, чтобы делали здесь капитальный ремонт, мы хотим, чтобы построили полностью новую школу, — говорит жительница Бобровки Елена Казанцева.
Сегодня вопрос о ремонте школе взял под контроль руководитель региона. На ремонт в период летних каникул из бюджета Новосибирской области выделили около 40 миллионов рублей.
— Все-таки нам здесь учиться, и мы не хотим быть заваленными, — говорит ученица Бобровской школы Полина Разинкина.
В Сузунском районе проведут экстренное совещание. Специальная комиссия обследует здание и даст необходимые рекомендации. В Бобровской школе учатся 290 детей.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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