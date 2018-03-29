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Новосибирские родители высказали свои претензии к школе
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Новосибирские родители высказали свои претензии к школе 

АиФ-Новосибирск 25 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Не секрет, что с появлением в обиходе такого понятия как «вариативность образовательных программ» представления родителей и учителей о том, что и как должна давать детям школа, стали настолько разнообразными, что порой родители и педагоги не могут найти между собой общего языка.
Член совета общественной организации «Родительское Всероссийское сопротивление» Александр Волков назвал вопросы, которые наиболее часто возникают у родителей к школе: «Проблемы девиантного поведения — когда в классе одни ученики травят других. Почему учителя знают об этом, но ничего сделать не могут? Проблема инклюзии. Почему в классе оказывается один или несколько ребят с особыми образовательными потребностями, которые не дают заниматься всем остальным и никто ничего не может сделать? Но главная проблема — отсутствие информации об учебно-воспитательном процессе в школе».
Сопредседатель Новосибирского отделения общественного движения «В защиту детства» Наталья Щетилова выразила общее мнение учителей, которые ждут от родителей сотрудничества и доверия. Но, к сожалению, родителей, готовых сотрудничать со школой — очень мало. У большинства потребительское отношение к системе образования.
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