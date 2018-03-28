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Студентам Института экономики и права провел лекцию столичный герольдмейстер
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Студентам Института экономики и права провел лекцию столичный герольдмейстер 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Со студентами вуза на Стромынке побеседовал специалист по геральдике города Москвы.
Студенты кафедры «Организационно-кадровая работа в органах государственной власти» прослушали лекцию по геральдическому обеспечению государственной и муниципальной службы. Лектором выступил О. В. Кузнецов, герольдмейстер Москвы, один из ведущих специалистов по геральдике, заслуженный работник культуры РФ.
В ходе занятия участники рассмотрели вопросы создания муниципальной символики (речь шла о гербовых флагах и эмблемах). Лекция была с элементами практики. Особый интерес у студентов вызвали вопросы использования на практике официальных символов муниципальных образований, в том числе с целью создания официальных знаков различия и отличия.
В завершение мероприятия студенты и ведущий обменялись мнениями о современных направлениях использования государственной символики в Москве, в том числе в оформлении городской территории.
Фото: предоставлено Институтом экономики и права.
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