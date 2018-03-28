Нецелесообразно: ремонт старейшей школы Уфы оказался под вопросом

Институт «БашНИИстрой» обследовал один из корпусов школы № 44, который планировали отремонтировать, и пришел к выводу, что здание слишком изношено. Руководителям проекта рекомендовали снести корпус.

— Школа №44 расположена по адресу: ул. Революционная, 171. Здание 1937 года постройки нецелесообразно сохранять в связи с большим моральным и физическим износом, — сообщили в Госкомитете Башкирии по строительству и архитектуре.

Речь идет о четырехэтажном главном корпусе, который планировалось полностью обновить внутри и снаружи. В отремонтированном корпусе по плану должны были разместить среднюю и старшую школу, а также медкабинет. Чтобы уменьшить сроки ремонта, все здания планировали строить и ремонтировать в одно время. Учеников с 1 января 2018 года перевели в соседние учебные заведения.

1–4 классы отправились в «Школу № 41», 5–9 классы — в «Школу № 100», а 10 и 11 классы в «Центр образования № 15». Рабочие на данный момент успели возвести несколько этажей нового здания. Школу обещали открыть к концу 2018 года.

Пока неизвестно, будут ли увеличены сроки строительства и объемы финансирования. Ufa1 направил запрос в районную администрацию.