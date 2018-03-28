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В медицинском колледже на Таймырской пройдет День открытых дверей
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В медицинском колледже на Таймырской пройдет День открытых дверей 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
День открытых дверей для будущих абитуриентов пройдет в среду, 28 марта, в медицинском колледже №6 на Таймырской улице. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— День открытых дверей — это отличная возможность познакомиться с преподавателями, узнать все о специальностях и условиях приема на обучение, — прокомментировали в колледже.
День открытых дверей начнется в 15.00. В программе, помимо официальной части — экскурсия и мастер-класс.
Медицинский колледж №6 находится по адресу Таймырская улица, 4. (иб)
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