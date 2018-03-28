В медицинском колледже на Таймырской пройдет День открытых дверей

День открытых дверей для будущих абитуриентов пройдет в среду, 28 марта, в медицинском колледже №6 на Таймырской улице. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— День открытых дверей — это отличная возможность познакомиться с преподавателями, узнать все о специальностях и условиях приема на обучение, — прокомментировали в колледже.

День открытых дверей начнется в 15.00. В программе, помимо официальной части — экскурсия и мастер-класс.

Медицинский колледж №6 находится по адресу Таймырская улица, 4. (иб)