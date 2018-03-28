Неправильно насчитала премии: в Перми из-за превышения полномочий уволили директора школы №70

Директор пермской школы №70 выплачивал некоторым работникам премии и компенсации, не положенные по закону. Из-за этого на уже бывшего руководителя учреждения возбудили уголовное дело.

— В январе после обращения педагогов школы №70 мы провели в образовательном учреждении проверку правильности начисления заработной платы, — рассказали в пермском департаменте образования. — Специалисты выявили нарушения, руководитель привлечен к административной ответственности. Впоследствии директор школы уволена.

С жалобой на снижение зарплаты часть сотрудников школы обратилась также в прокуратуру Кировского района.

— Была проведена проверка, которая установила, что директор школы выдавала некоторым работникам стимулирующие и компенсационные выплаты, не предусмотренные действующим законодательством и локальными актами учреждения. Общая сумма неправомерно начисленных выплат составила 260 тысяч рублей, — заявили в прокуратуре края. — На директора школы возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», школу обязали устранить нарушения. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура района.

Ранее стало известно, что пермская вечерняя школа №16 подала иск против администратора группы в социальной сети, где было опубликовано сообщение с жалобой на многочисленные нарушения в учреждении.