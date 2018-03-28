Ещё
В Чечне в 2018-2019 годах планируется создать около 5 тыс. мест в дошкольных учреждениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Чечне в 2018-2019 годах планируется создать около 5 тыс. мест в дошкольных учреждениях 

ТАСС 53 минуты назад
ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в период с 2018 по 2019 год создать более 5 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях, сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета правительства региона по дошкольному образованию.
"За счет средств федерального бюджета, средств на софинансирование из бюджета Чеченской Республики, а также использования иных вариативных форм создания мест планируется создать в 2018 году — 2800 дошкольных мест, в 2019 году — 2500 мест. Будут построены и приобретены новые типовые здания детских садов, где будут размещены и ясельные группы, и группы для детей старшего возраста. В связи с приростом детей дошкольного возраста существует необходимость сохранения достигнутого показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет", — отметили в пресс-службе Комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.
По данным комитета, в системе дошкольного образования Чеченской Республики функционирует 432 дошкольных образовательных организации. Актуальная очередь на 1 января 2018 года для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 706 человек, от 3 до 7 лет равна нулю.
"Численность детей, поставленных на учет для предоставления места, составляет 12 952 человека. Реализация запланированных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы» обеспечит ликвидацию очереди и достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет", — сообщили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Ульяновские школьники с осени начнут изучать развитие предпринимательства и инновации Васильева не считает новый список обязательной литературы в школе слишком большим Возраст начала обязательного школьного образования во Франции снизится до трех лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово229
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1075
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово118
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»214
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
00:54
Гигантские рыбы украсят станцию БКЛ «Нагатинский затон»
Новости Москвы
00:54
Названы дизайнеры двух будущих станций метро
Новости Москвы
08:20
Собянин возложил цветы к мемориалу по погибшим в Кемерово
Новости Москвы
02:27
Изгнать дипломатов США из России
Политика
00:40
Мавзолей будет закрыт 31 марта
Новости Москвы
00:38
Заболеваемость гриппом остается ниже эпидпорога
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение