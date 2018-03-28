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В конце марта назовут победителей конференции «Будущее Карелии»
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В конце марта назовут победителей конференции «Будущее Карелии» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Всего на научно-исследовательскую конференцию поступило 353 работы из трех субъектов России: Карелии, Архангельской и Мурманской областей.
Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, 30-31 марта состоится очный этап межрегиональной научно-исследовательской конференции обучающихся «Будущее Карелии». Станут известны имена победителей и призеров.
Всего поступило 353 работы из трех субъектов России: Карелии, Архангельской и Мурманской областей. Общее количество участников — 390 человек. Ребята представили свои исследования по направлениям «Естественные науки», «Физико-математические науки и техносфера», «Гуманитарные науки» и «Юниор».
До середины марта эксперты из числа преподавателей университета рассматривали поступившие работы. Авторы лучших из них — 117 участников в категории «9-11 классы» и 65 участников в категории «5-8 классы» — получили приглашение на очный этап конференции.
Также в рамках конференции «Будущее Карелии» проведут итоговую конференцию Республиканского фестиваля исследовательских проектов и творческих работ школьников 3–4-х классов «Мои первые открытия», в которой примут участие 56 учеников.
31 марта в 12.00 в актовом зале университета состоится торжественная церемония закрытия конференции, где будут подведены итоги и награждены победители и призеры.
Напомним, в соответствии с правилами приема в ПетрГУ вуз начисляет дополнительные баллы за наличие дипломов победителей и призеров конференции «Будущее Карелии» по приоритетному предмету направления подготовки (специальности), на которое поступает абитуриент.
По материалам: ptzgovorit.ru
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