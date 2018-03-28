Жители ЗАО интересуются, кто и как обеспечивает безопасность детей в школе

Одним из главных вопросов сегодняшнего дня является безопасность детей, — считает наша читательница Инна Макаровна из района Ново-Переделкино и задает вопрос:

Кто и как обеспечивает ее в школе? Гарантирует ли «карточка для прохода», выданная учащемуся данного учебного заведения, от проникновения в школу неизвестных опасных посетителей? И какие дополнительные меры принимаются для обеспечения безопасности детей?

— Спешу вас успокоить.

Во всех зданиях образовательных организаций установлены посты охраны. В школах работают только лицензированные охранники. Для обеспечения безопасности учащихся сотрудники охранных предприятий используют видеонаблюдение, металлоискатели, видеодомофоны, системы контроля управления доступом, кнопку тревожной сигнализации, при активации которой незамедлительно прибывает оперативный наряд Росгвардии. Все здания школ оснащены системами оповещения и пожаротушения.

С помощью электронной карты осуществляется организация прохода в здание образовательной организации. Информационная система «Проход и питание» требует использования личной электронной карты, которая идентифицирует входящего, обучающегося или сотрудника школы. Такой пропускной режим позволяет не только усилить систему безопасности, но и помогает контролировать посещаемость. О входе и выходе ребёнка из школы родители узнают при помощи смс –оповещения или через электронную почту. Перед началом учебного года, все здания школ обследуются кинологическими службами.