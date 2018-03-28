В Орле пройдёт школа студотрядов ЦФО

Окружная школа подготовки руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций пройдёт в Орле на базе ТМК «Гринн» с 29 по 31 марта.

В мероприятии примут участие порядка 200 представителей студенческих отрядов из 14 регионов Центрального федерального округа.

Как сообщили RIA57 в пресс-службе регионального отделения РСО, трехдневная программа школы включает в себя обучающие лекции, тренинги и семинары, направленные на повышение уровня компетенций командного состава штабов студенческих отрядов образовательных организаций.

Студенты пройдёт комплексное обучение по управлению персоналом, конфликтологии, мотивации, PR, проектной деятельности и другим актуальным направлениям.

Итогом обучения станет аттестация участников школы. Им выдадут сертификаты, которые помогут карьерному росту внутри организации, а также при трудоустройстве в компаниях-партнерах Российских Студенческих Отрядов (РСО)

Организаторами мероприятия стали Молодежная общероссийская общественная организация «РСО, Фонд президентских грантов, Минобрнауки РФ , Федеральное агентство по делам молодежи. Школы проводятся при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта „Организация и проведение школ командных составов студенческих отрядов“.