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В Орле пройдёт школа студотрядов ЦФО
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В Орле пройдёт школа студотрядов ЦФО 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Окружная школа подготовки руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций пройдёт в Орле на базе ТМК «Гринн» с 29 по 31 марта.
В мероприятии примут участие порядка 200 представителей студенческих отрядов из 14 регионов Центрального федерального округа.
Как сообщили RIA57 в пресс-службе регионального отделения РСО, трехдневная программа школы включает в себя обучающие лекции, тренинги и семинары, направленные на повышение уровня компетенций командного состава штабов студенческих отрядов образовательных организаций.
Студенты пройдёт комплексное обучение по управлению персоналом, конфликтологии, мотивации, PR, проектной деятельности и другим актуальным направлениям.
Итогом обучения станет аттестация участников школы. Им выдадут сертификаты, которые помогут карьерному росту внутри организации, а также при трудоустройстве в компаниях-партнерах Российских Студенческих Отрядов (РСО)
Организаторами мероприятия стали Молодежная общероссийская общественная организация «РСО, Фонд президентских грантов, Минобрнауки РФ, Федеральное агентство по делам молодежи. Школы проводятся при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта „Организация и проведение школ командных составов студенческих отрядов“.
Сообщение В Орле пройдёт школа студотрядов ЦФО появились сначала на РИА 57.
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