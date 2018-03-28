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Обучающиеся ГБОУ Школа № 2073 приняли участие в городском конкурсе Мой робот
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обучающиеся ГБОУ Школа № 2073 приняли участие в городском конкурсе Мой робот 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: ГБОУ Школа 2073.
В рамках Городского конкурса по робототехнике «Мой робот — 2018», организованного и проведенного ГБОУ Городской методический Центр Департамента образования г. Москвы, состоялись соревнования по робототехнике.
"Обучающиеся ГБОУ Школа № 2073 в составе 3 команд приняли результативное участие в конкурсе, заняв 3 место в номинации «Робобаттл» в средней возрастной категории и 2 место в старшей" — сообщает официальный сайт ГБОУ Школа 2073.
По итогам мероприятия ребята получили памятные Дипломы, а преподаватель Пронкина Любовь Николаевна — Благодарность за подготовку обучающихся для участия в городском конкурсе Мой Робот «Инженерные классы»".
Поздравляем ребят и преподавателя с отличными результатами!
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