Обучающиеся ГБОУ Школа № 2073 приняли участие в городском конкурсе Мой робот

Фото: ГБОУ Школа 2073.

В рамках Городского конкурса по робототехнике «Мой робот — 2018», организованного и проведенного ГБОУ Городской методический Центр Департамента образования г. Москвы , состоялись соревнования по робототехнике.

"Обучающиеся ГБОУ Школа № 2073 в составе 3 команд приняли результативное участие в конкурсе, заняв 3 место в номинации «Робобаттл» в средней возрастной категории и 2 место в старшей" — сообщает официальный сайт ГБОУ Школа 2073.

По итогам мероприятия ребята получили памятные Дипломы, а преподаватель Пронкина Любовь Николаевна — Благодарность за подготовку обучающихся для участия в городском конкурсе Мой Робот «Инженерные классы»".

Поздравляем ребят и преподавателя с отличными результатами!