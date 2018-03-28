Ещё
В Псковской области пройдут конкурсы профессионального мастерства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Псковской области пройдут конкурсы профессионального мастерства 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Пять конкурсов профессионального мастерства пройдут в Псковской области с 3 по 5 апреля, сообщили в государственном управлении образования региона.
В частности, состоятся областные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России-2018», «Воспитатель года России-2018», «Педагог-психолог-2018», а также областные конкурсы среди работников профессиональных образовательных учреждений «Мастер года-2018» и педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
В соревнованиях примут участие 48 педагогических работников из Пскова, Великих Лук, Великолукского, Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Невельского Опочецкого, Островского, Печорского, Псковского, Себежского, Струго-Красненского районов.
Конкурсные мероприятия пройдут в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Центре развития ребенка № 55 «Загадка» и Псковском кооперативном техникуме.
Учителя, воспитатели, педагоги-психологи и работники допобразования, победившие на региональном этапе, продемонстрируют свой педагогический талант на всероссийских соревнованиях.
Целью конкурсов профессионального мастерства является повышение престижа педагогической профессии, выявление новых имен талантливых педагогических работников Псковской области, их поощрение и поддержка.
Напомним, что конкурсы профессионального мастерства работников учреждений образования являются традиционными для Псковской области. Лучших учителей в регионе выбирают в 28-й раз. Областной конкурс «Мастер года» проводится с 1996 года. Региональные этапы конкурса «Воспитатель года России» и «Педагог-психолог России» — с 2010. Самым молодым является конкурс «Сердце отдаю детям», стартовавший в 2001 году.
АиФ Северо-запад: последние новости
Жители Порховского района решали судьбу полигона ТКО Чиркунов: Трагедия в Перми произошла из-за незаконной перепланировки клуба Сегодня в пустыне сожгут тело Каддафи
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово229
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1075
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово118
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»214
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
00:54
Гигантские рыбы украсят станцию БКЛ «Нагатинский затон»
Новости Москвы
00:54
Названы дизайнеры двух будущих станций метро
Новости Москвы
08:20
Собянин возложил цветы к мемориалу по погибшим в Кемерово
Новости Москвы
02:27
Изгнать дипломатов США из России
Политика
00:40
Мавзолей будет закрыт 31 марта
Новости Москвы
00:38
Заболеваемость гриппом остается ниже эпидпорога
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение