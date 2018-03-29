Мособлдума приняла закон о выплатах семьям с детьми‑инвалидами

Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях закон о ежегодных выплатах в размере 13 тысяч рублей подмосковным семьям, воспитывающим детей-инвалидов школьного возраста, передает корреспондент РИАМО

«Проектом закона предлагается установить право семей, воспитывающих детей-инвалидов на предоставление дополнительной меры соцподдержки в виде ежегодной выплаты 13020 рублей на приобретение питания и одежды ребенку в период его обучения в государственной образовательной организации Московской области , муниципальной образовательной организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования», — сообщила министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская

Согласно пояснительной записке, в Подмосковье проживает порядка 3 тысяч детей-инвалидов, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях, семьи которых имеют среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе на душу населения.