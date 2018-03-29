Мособлдума приняла закон о единовременной денежной выплате пенсионерам старше 70 лет

Депутаты Московской областной думы в ходе заседания приняли в трех чтениях проект закона, который предусматривает единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей пенсионерам Подмосковья старше 70 лет, передает в четверг корреспондент РИАМО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев , выступая в середине февраля с ежегодным обращением к жителям региона, предложил часть дополнительно заработанных областью средств направить на специальную выплату всем жителям Подмосковья старше 70 лет.

«Представленный проект закона разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации . Представленный проект закона разработан в целях усиления социальной поддержки граждан пожилого возраста в виде предоставления единовременной денежной выплаты 5 тысяч рублей гражданам, достигшим в 2018 году возраста 70 лет и старше», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

Она отметила, что единовременную выплату получат порядка 682 тысяч человек.

«Принятие закона потребует выделения дополнительных средств в 2018 году — почти 3,5 миллиарда рублей», — добавила Фаевская.