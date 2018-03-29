Дополнительные выплаты будут получать семьи детей инвалидов из Подмосковья

На 47 заседании Московской областной Думы депутаты приняли в трех чтениях законопроект о новых изменениях в Законе «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», рассказал телеканал «360».

Как заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская , согласно законопроекту у семей, где воспитывается дети-инвалиды, будет право на дополнительные меры социальной поддержки. Поддержка будет представлять собой выплаты в размере 13 тысяч 20 рублей. Эти деньги будут предназначены для приобретения питания и одежды ребенку на время его обучения в государственных или муниципальных образовательных учреждениях Московской области по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Она добавила, что выплаты будут предоставлены из средств бюджета Подмосковья.

В рамках заседания на тему законопроекта высказалась заместитель председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая

"Замечаний и предложений Государственного правового управления Московской областной Думы в адрес Закона не поступило. Замечаний от комитетов и фракций также не поступило", — отметила Ирина Слуцкая.