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Дополнительные выплаты будут получать семьи детей инвалидов из Подмосковья
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Дополнительные выплаты будут получать семьи детей инвалидов из Подмосковья 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Право на дополнительные денежные выплаты появится у семей с детьми-инвалидами, которые учатся в школах Московской области.
На 47 заседании Московской областной Думы депутаты приняли в трех чтениях законопроект о новых изменениях в Законе «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», рассказал телеканал «360».
Как заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, согласно законопроекту у семей, где воспитывается дети-инвалиды, будет право на дополнительные меры социальной поддержки. Поддержка будет представлять собой выплаты в размере 13 тысяч 20 рублей. Эти деньги будут предназначены для приобретения питания и одежды ребенку на время его обучения в государственных или муниципальных образовательных учреждениях Московской области по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Она добавила, что выплаты будут предоставлены из средств бюджета Подмосковья.
В рамках заседания на тему законопроекта высказалась заместитель председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая.
"Замечаний и предложений Государственного правового управления Московской областной Думы в адрес Закона не поступило. Замечаний от комитетов и фракций также не поступило", — отметила Ирина Слуцкая.
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