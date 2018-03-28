Обучающиеся Школы № 2073 завершили учебные сборы в Мосрентгене

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На базе образцовой войсковой части №61899 в п. Мосренген города Москвы завершились 5-дневные учебные сборы, которые проходили с 19 по 23 марта.

С укладом армейской жизни, в рамках изучения предмета ОБЖ, познакомились ученики 10-х классов ГБОУ школа 2073.

Разместили курсантов в казармах, где они изучили Устав и распорядок дня. В просторной столовой было организовано сбалансированное трехразовое питание с элементами шведского стола.

В течение всей недели ребята занимались практическими занятиями: отработкой приемов строевой подготовки, разборкой и сборкой АКМ, подготовкой к стрельбе и мерам безопасности при проведении учебных стрельб, отработкой нормативов со средствами индивидуальной защиты, сдачей нормативов по физической подготовке.

Особенно учащимся запомнились стрельбы из настоящего оружия. Сержант срочной службы исполнил обязанности командира нашего 9 взвода. А общее руководство 5-дневными сборами — Центр адаптации военнослужащих, которые и организовали учебные сборы.

По итогам проведения учебных сборов каждому участнику, успешно освоившему учебную программу, будет выдано удостоверение установленного образца.

Напомним, что обучающиеся Школы 2073 показали достойные результаты на военных сборах.