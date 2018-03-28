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В школе под Новосибирском рухнула стена
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В школе под Новосибирском рухнула стена 

Рамблер 28 минут назад
Фото: ngs.ru
В ночь на 28 марта в средней школе села Бобровка (Новосибирская область) рухнула стена. Об этом сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на местную жительницу.
В результате происшествия никто не пострадал. Собеседница издания заявила, что школа находится в аварийном состоянии.
«Сейчас все гадают, где и как будут учиться 300 человек», — рассказала она, добавив, что это могло произойти днем, когда в школе находились бы дети.
Информацию об обрушении «Интерфаксу» подтвердили в региональном управлении МЧС. Спасатели уточнили, что это произошло на первом этаже здания, который сейчас не используется.
По данным НГС, обрушение произошло в закрытом левом крыле школы, где раньше находился кабинет психолога. Другая местная жительница рассказала изданию, что первый этаж школы закрыли из-за трещин и «большой вероятности обрушения стен».
 Ещё 4 источника 
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