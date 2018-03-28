СМИ: В Мэриленде устроивший стрельбу школьник покончил с собой

Семнадцатилетний подросток, устроивший стрельбу в школе американского штата Мэриленд, покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел во вторник в школе Great Mills High School в округе Сент-Мэри. Ученик Остин Уает Роллинс незадолго до начала занятий открыл стрельбу по девушке — воспитаннице этой школы. В результате происшествия также пострадал еще один ученик.

Находившийся в школе полицейский обезвредил нападавшего. Впоследствии Роллинс скончался в больнице.

По данным журналистов, подросток покончил с собой. При этом выстрел стража порядка попал ему в руку.