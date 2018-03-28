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СМИ: В Мэриленде устроивший стрельбу школьник покончил с собой
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ: В Мэриленде устроивший стрельбу школьник покончил с собой 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: ЕАН
Семнадцатилетний подросток, устроивший стрельбу в школе американского штата Мэриленд, покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел во вторник в школе Great Mills High School в округе Сент-Мэри. Ученик Остин Уает Роллинс незадолго до начала занятий открыл стрельбу по девушке — воспитаннице этой школы. В результате происшествия также пострадал еще один ученик.
Находившийся в школе полицейский обезвредил нападавшего. Впоследствии Роллинс скончался в больнице.
По данным журналистов, подросток покончил с собой. При этом выстрел стража порядка попал ему в руку.
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