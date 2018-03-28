Просторные классы, игровые и спальни: проект здания 41-й школы на ВИЗе подготовят до конца года

Школу № 41 на улице Котельникова в Екатеринбурге вскоре ждёт капитальный ремонт. Мэрия ищет подрядчика на разработку информационной модели объекта, включая всю документацию и эскизный проект. На эти цели из бюджета выделили 12 миллионов рублей.

Этой школе, которую ещё называют трёхглавой из-за трёх корпусов здания, уже почти 70 лет. Одряхлевшую 41-ю будут ремонтировать так же, как и 1-ю, то есть фактически сносить и строить заново. Уже через 8 месяцев с момента заключения контракта мы увидим эскиз.

Коробка образовательного учреждения и вся её «начинка» должны соответствовать всем современным нормативам, которые значительно отличаются от того, что было более полувека назад.

Согласно техзаданию на госзакупках, запланировано две очереди строительства, но после завершения первой очереди объект будет готов к сдаче. Вторая очередь его дополнит и расшит функциональность. Новое здание будет четырёхэтажным с максимально возможной вместимостью.

Разработчики должны вписать в проект учебные и лаборантские классы, игровые комнаты и спальни для группы продлённого дня, мастерские и кабинеты труда, гардеробы по принципу «групповой изоляции». Стены и перегородки между классами, а также двери в классы будут выполнены с остеклением.

В этом году, напомним, капитальный ремонт пройдёт на нескольких объектах — это новый корпус 134-й школы на Комсомольской, 63, школа № 81 на Избирателей, 68. В стадии строительства находятся 1-я и 80-я школы. Полный перечень школ и садиков, которые будут ремонтировать и строить в этом году, смотрите в нашем обзоре.