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Ребята из провинции Хэбэй знакомятся с традиционной китайской музыкальной драмой
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Ребята из провинции Хэбэй знакомятся с традиционной китайской музыкальной драмой 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Цанчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — Артисты банцзы — жанра китайской музыкальной драмы — сегодня поделились секретами своего искусства с учащимися 2-й Экспериментальной начальной школы «Жэньцю» в городском округе Цанчжоу /провинция Хэбэй, Северный Китай/.
Местные власти активно поощряют проведение профессиональными труппами артистов китайской традиционной музыкальной драмы различных мероприятий в школах, чтобы дети имели возможность расширить кругозор.
Цанчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — Артисты банцзы — жанра китайской музыкальной драмы — сегодня поделились секретами своего искусства с учащимися 2-й Экспериментальной начальной школы «Жэньцю» в городском округе Цанчжоу /провинция Хэбэй, Северный Китай/.
Местные власти активно поощряют проведение профессиональными труппами артистов китайской традиционной музыкальной драмы различных мероприятий в школах, чтобы дети имели возможность расширить кругозор.
Цанчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — Артисты банцзы — жанра китайской музыкальной драмы — сегодня поделились секретами своего искусства с учащимися 2-й Экспериментальной начальной школы «Жэньцю» в городском округе Цанчжоу /провинция Хэбэй, Северный Китай/.
Местные власти активно поощряют проведение профессиональными труппами артистов китайской традиционной музыкальной драмы различных мероприятий в школах, чтобы дети имели возможность расширить кругозор.
Цанчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — Артисты банцзы — жанра китайской музыкальной драмы — сегодня поделились секретами своего искусства с учащимися 2-й Экспериментальной начальной школы «Жэньцю» в городском округе Цанчжоу /провинция Хэбэй, Северный Китай/.
Местные власти активно поощряют проведение профессиональными труппами артистов китайской традиционной музыкальной драмы различных мероприятий в школах, чтобы дети имели возможность расширить кругозор.
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