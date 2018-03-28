Ребята из провинции Хэбэй знакомятся с традиционной китайской музыкальной драмой

Цанчжоу, 27 марта / Синьхуа / — Артисты банцзы — жанра китайской музыкальной драмы — сегодня поделились секретами своего искусства с учащимися 2-й Экспериментальной начальной школы «Жэньцю» в городском округе Цанчжоу /провинция Хэбэй, Северный Китай/.

Местные власти активно поощряют проведение профессиональными труппами артистов китайской традиционной музыкальной драмы различных мероприятий в школах, чтобы дети имели возможность расширить кругозор.

Цанчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — Артисты банцзы — жанра китайской музыкальной драмы — сегодня поделились секретами своего искусства с учащимися 2-й Экспериментальной начальной школы «Жэньцю» в городском округе Цанчжоу /провинция Хэбэй, Северный Китай/.

Местные власти активно поощряют проведение профессиональными труппами артистов китайской традиционной музыкальной драмы различных мероприятий в школах, чтобы дети имели возможность расширить кругозор.

Цанчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — Артисты банцзы — жанра китайской музыкальной драмы — сегодня поделились секретами своего искусства с учащимися 2-й Экспериментальной начальной школы «Жэньцю» в городском округе Цанчжоу /провинция Хэбэй, Северный Китай/.

Местные власти активно поощряют проведение профессиональными труппами артистов китайской традиционной музыкальной драмы различных мероприятий в школах, чтобы дети имели возможность расширить кругозор.

Цанчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — Артисты банцзы — жанра китайской музыкальной драмы — сегодня поделились секретами своего искусства с учащимися 2-й Экспериментальной начальной школы «Жэньцю» в городском округе Цанчжоу /провинция Хэбэй, Северный Китай/.

Местные власти активно поощряют проведение профессиональными труппами артистов китайской традиционной музыкальной драмы различных мероприятий в школах, чтобы дети имели возможность расширить кругозор.