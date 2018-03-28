В музее школы №446 прошла серия квестов

Задания для школьников были объединены темой: «Столетие 23-й стрелковой дивизии. Миронов — первый ее командир».

Школьный музей в ГБОУ «Школа №446» посвящен истории 71-й гвардейской стрелковой дивизии. Как сообщает руководитель музея школа Соколиной горы, именно из остатков 23-й стрелковой дивизии и других воинских подразделений после великой Сталинградской битвы и была сформирована 71 стрелковая, имя которой музей носит уже более пятидесяти лет.

Попадая в музей, учащиеся получали комплекс вопросов, сложность которых разнилась в зависимости от возраста ребят. Перед детьми поставили задачу найти ответы на вопросы, и ответы были спрятаны в разных местах: в витринах, среди экспозиционных стендов, в книгах и других экспонатах выставки.

Две команды из четвертого «А» класса первыми полностью ответили на все задания. Второклассники и третьеклассники начали проходить квест следующими, и закончат его в ближайшие несколько дней. Ради интереса девятиклассники, уже знакомые с темой гражданской войны, тоже выполнили музейные задания. Как сообщили в школе №446, для победителей игры подготовлены призы.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №446».