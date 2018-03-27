Молодым помогают выбрать востребованную профессию

Во вторник, 27 марта, в столице в технопарке «Слава» в рамках программы Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы по профориентации школьников «Технонавигатор» состоялись мастер-классы для школьников.

В этот день в технопарке «Слава» для десятиклассников школы № 627 подготовили два мастер-класса.

На первом биотехнологическая компания, специализирующаяся на защите растений от вредителей, показала ребятам клеща размером меньше 1 микрона, который борется с опасными вредителями, готовыми уничтожить урожай в теплице.

— Да это настоящие войны насекомых! Биология — это интересно! — делились впечатлениями ученики.

Не меньший интерес вызвал и второй мастер-класс от компании, занимающейся разработками в области радиолокации. Здесь подростки узнали, что такое «пассивная геолокация», изучили принципы работы пассивного загоризонтного радиолокационного комплекса. Ребятам понравился микроавтобус, где поместилась мобильная контрольно-измерительная лаборатория.

Со стороны может показаться, что мастер-класс — это просто увлекательная лекция, однако педагоги другого мнения.

— Мы впервые на таком мероприятии, и его важность неоспорима, — убеждена учитель физики школы № 627 Светлана Платонова. — Благодаря таким занятиям ребята знакомятся с специальностями, которые будут востребованы через 5–10 лет. Это помогает им быстрее определиться со своей будущей профессией.

СПРАВКА

Программа «Технонавигатор» создана для привлечения внимания московских школьников 5–11-х классов к инженерным и техническим профессиям. До конца года свыше 5 тысяч школьников примут участие в более чем 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятиях и технопарках города.