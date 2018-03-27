Денег нет: в школах начали запрещать рабочие тетради

Со следующего года многие российские школы вводят запрет на использование индивидуальных рабочих тетрадей. Данные пособия объявлены злом, пагубно сказывающимся на творческих способностях ребенка. Учителям, в свою очередь, рекомендовано развивать на своих уроках альтернативные методы преподавания. Однако в чем они должны состоять, пока абсолютно не понятно ни педагогам, ни родителям. Данное нововведение связано с тем, что после жалоб родителей на поборы Министерство образования разъяснило, что всю обязательную литературу должна закупать школа, а дополнительную родители могут приобретать добровольно. В результате рабочие тетради по большинству предметов не только признали необязательными, но и вообще решили их запретить — от греха подальше.

Напомним, что уже несколько лет подряд родители школьников из разных регионов России жаловались на то, что их вынуждают покупать различные учебные пособия, в частности рабочие тетради, которые идут в паре к большинству современных учебников. После вмешательства прокуратуры Министерство образования дало разъяснение, что покупка обязательных пособий является обязанностью школы, а дополнительные книжки родители приобретать не обязаны и могут делать это исключительно по собственному желанию. Однако после скандала многие учебные заведения предпочли не рисковать и просто-напросто запретить учителям использовать на уроках рабочие тетради.

— В нашем классе покупка рабочих тетрадей за свой счет всех устраивала, — рассказывает мама второклассника из Подмосковья . — Мы закупали только то, что действительно нужно, и обходилось это совсем недорого. Однако на последнем собрании нам заявили, что учителю запрещается использовать в классе любые материалы, купленные родителями. Данный запрет действует даже в случае, если весь класс подпишет протокол о добровольном согласии на их приобретение. Позиция школа теперь такова, что все нужное они купят сами, а если не купят, значит, это нам и не нужно. Нам было сказано, что из всех предметов решено обеспечить школьников рабочими тетрадями только по английскому языку. Это значит, что рабочих тетрадей по другим предметам со следующего года не будет. Теперь, получается, чтобы сохранить уровень подготовки по русскому и математике, нам самим придется дома дополнительно заниматься с детьми. Как обычно, наше мнение и мнение учителей никого не интересует, нам надоели уже бесконечные эксперименты над детьми, когда сначала что-то активно навязывают, а потом резко запрещают. В нынешней ситуации ходят слухи, что наезд на рабочие тетради происходит из-за тренда на продвижение электронного обучения, когда все учебники будут выкладываться в электронном виде. Вот только закупки учебных планшетов для всех учеников вряд ли кто-то собирается предусматривать, так что опять пойдем по замкнутому кругу.

Конечно, есть среди родителей немало и тех, кто крайне радуется медленному, но верному искоренению рабочих тетрадей из российских учебных заведений.

— Я рада, что эти бесполезные пособия наконец-то решили упразднить или хотя бы ограничить их использование, — говорит мама пятиклассницы из Екатеринбурга . — Дело в том, что нас заставляли покупать огромное количество на деле совершенно не нужных пособий, в том числе по музыке и ИЗО, которые потом практически не использовались и пылились в шкафу. К тому же многие учителя после появления рабочих тетрадей перестали совсем работать с детьми в обычных, особенно это касается начальной школы. В результате многие дети очень медленно и коряво пишут, так как не переписывают задание полностью, а просто вставляют в пособие нужный ответ. Помимо прочего в последние годы продажа различных тетрадей и пособий уже явно превратилась в весьма прибыльный бизнес для их производителей. По мнению многих родителей, цены на них были изрядно завышены, особенно для жителей регионов, где зарплаты значительно ниже, чем в той же столице.

На условиях анонимности директор одной из подмосковных школ рассказал нам, почему администрации учебных заведений решили пойти на полный запрет учебной литературы, купленной на средства родителей:

«Нам четко разъяснили, что приобретение рабочих тетрадей на деньги родителей должно быть строго добровольным. Но даже протокол о согласии на их покупку за подписью всех родителей не гарантирует школе, что кто-то не пожалуется потом наверх и не заявит, что подписал данный документ под давлением. Такие случаи уже были, они обернулись в конечном итоге большими проблемами и для администрации, и для учителей. Поэтому мы приняли решение, что в классе педагоги будут заниматься с детьми только по тем пособиям, которые закупила школа. В нашем учебном заведении мы не собираемся полностью отказываться от рабочих тетрадей. По тем предметам, по которым они действительно необходимы, как по иностранному языку например, они будут закуплены на следующий год силами учебного заведения».

О том, стоит ли полностью отказываться от рабочих тетрадей, чего больше они принесли современным школьникам, вреда или пользы, мы выяснили у учителя начальной школы с 30-летним стажем Натальи Морозовой

«Если честно, то практически все время, как я работаю в школе, над детьми и учителями ставят какие-то эксперименты, с изменений начинается каждый учебный год. На самом деле грамотный педагог практически любое нововведение может обратить на пользу школьникам. Была, конечно, польза и от рабочих тетрадей, при условии их разумного использования. Дело в том, что нынешняя программа очень насыщенная, нужно успевать осваивать значительно больше материала, чем раньше. Рабочие тетради помогали детям экономить время, сразу заполняя ответ в печатном пособии, а не переписывая все задание в тетрадь. Ни на каком творческом развитии школьников это, естественно, не сказывалось, если учитель не ограничивался только этой формой работы.

Против бездумной отмены рабочих тетрадей в данный момент говорит еще и то, что школа выбирает по каждому предмету учебник определенного издательства. Но учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины включает в себя не только учебник, но, как правило, и рабочую тетрадь и другие пособия, необходимые для полного и успешного освоения предмета. В результате при запрете части пособий получается очень странная ситуация: школы сами выбрали определенный УМК, а дальше начинают дербанить его на куски: эти учебники мы покупаем, эти нет, ерунда же получается. Я не удивлюсь, если сейчас учителям предложат распечатывать листочки из рабочих тетрадей и раздавать их школьникам, но все это мы уже проходили до массового введения рабочих тетрадей. Безусловно, все подобные ситуации происходят из-за экономии, которая постоянно действует в отношении нашего образования, кто бы что ни говорил. Учителям сейчас запрещено просить родителей покупать что-либо, а что делать, если в нужном объеме нам не выдают ни бумаги для принтеров, ни маркеров для доски. Некоторые педагоги давно покупают самое необходимого за свои деньги, так как их просто загнали в замкнутый круг».

Источник