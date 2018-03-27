В школе на Радужной утроили «Солнечные дни»

В честь Дня человека с синдромом Дауна активисты школы № 281 на Радужной провели интерактивную программу «Солнечные дни» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Мероприятие прошло совместно с ГБУ «Спортивно-досуговый центр „Виктория“, представители которого провели интерактивную развлекательную программу. В акции приняли участие обучающиеся с ОВЗ 1–9 классов, родительская общественность, педагоги. Мероприятие получилось солнечным, незабываемым, а главное, принесло детям радость и море положительных эмоций, — рассказали в школе.

Для детей Прошел концерт и фотосессия. (ск)